Giallo Benessere a Forlì: salute, agricoltura e solidarietà

Coldiretti ha segnalato una grande partecipazione alla tappa forlivese di Giallo Benessere, un evento che unisce salute, agro-alimentare locale e solidarietà. Durante la giornata, si sono svolti due momenti significativi: al Mercato di Campagna Amica di Forlì, una camminata con l’associazione Magica Tribù, seguita da un incontro con il cardiologo Giancarlo Piovaccari e un agriaperitivo con prodotti locali; mentre in Piazza Saffi, il Gazebo Giallo del Benessere, gestito dalle Donne Coldiretti, ha presentato il “Cestino per la Ricerca”, il cui ricavato andrà a favore dell’AMMP odv, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie polmonari.

Alle 9:30, molte persone di diverse età hanno partecipato alla camminata, esplorando il territorio e godendo di un’aria sana. Successivamente, il professor Piovaccari ha parlato dell’importanza della salute del cuore, dell’attività fisica e di una dieta equilibrata, sottolineando il legame tra agricoltura, nutrizione e prevenzione. La mattinata si è conclusa con un agriaperitivo, un momento conviviale per scambiare idee e informazioni.

In Piazza Saffi, le Donne Coldiretti hanno presentato la chiave per la solidarietà attraverso il “Cestino per la Ricerca”, vendendo susine offerte dalle aziende agricole locali. Alessandro Corsini, Direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, ha evidenziato l’importanza di unire agricoltura, salute e solidarietà. Massimiliano Bernabini, Presidente dell’organizzazione, ha sottolineato come ogni offerta costituisca un contributo alla lotta contro le malattie polmonari.

Infine, l’evento ha confermato la volontà di Coldiretti Forlì-Cesena di promuovere il benessere fisico e la cultura del cibo sano, prevedendo ulteriori iniziative in futuro per coinvolgere sempre di più la comunità.