Giallo agenzia viaggi a Fano

A Fano, sono stati aperti due fascicoli di indagine presso la procura della Repubblica di Pesaro riguardanti la titolare di un’agenzia di viaggi, Antonella Ago, di 63 anni, che risulta irreperibile da diversi giorni. Il primo fascicolo è relativo alla sua scomparsa, segnalata dalla figlia, mentre il secondo è stato aperto a seguito di numerose denunce formalizzate da clienti dell’agenzia “Il vicolo dei viaggi”, che non hanno ricevuto la documentazione necessaria per partire dopo aver pagato i viaggi all’inizio dell’anno.

I clienti dell’agenzia, una ventina, hanno denunciato di non aver ricevuto la documentazione necessaria per partire e di non essere riusciti a mettersi in contatto con la titolare dell’agenzia. Dopo l’Epifania, i clienti si sono presentati fisicamente nell’ufficio di via Froncini, trovandolo chiuso, e hanno quindi denunciato il fatto ai carabinieri.

La figlia di Antonella Ago ha dichiarato di non avere più notizie di lei dall’inizio dell’anno e ha segnalato la sua scomparsa ai carabinieri. La donna aveva lasciato il telefono a casa, il che rende vani gli accertamenti sulle celle telefoniche per localizzare lo smartphone.

Le indagini dei carabinieri verificheranno la verità sulla sparizione dell’imprenditrice e sulle denunce dei clienti. Gli accertamenti bancari saranno decisivi per verificare le disponibilità finanziarie dell’imprenditrice ed eventuali trasferimenti su altri conti. Non è possibile ancora escludere un’ipotesi tragica. Un amico della donna ha pubblicato un appello su Facebook, rimasto senza risposta.

L’ultimo risvolto è che anche il telefono della figlia non ha risposto a un messaggio su Whatsapp e non è risultata rintracciabile all’indirizzo di casa comunicato ai carabinieri. Questo aggiunge un ulteriore alone di mistero alla vicenda.