BOLOGNA – Il figlio l’ha trovata morta riversa a terra sul pavimento dell’ingresso della seconda casa dove la madre andava ogni tanto: in apparenza un decesso per cause naturali ma alcune lesioni al basso ventre e alle gambe hanno destato sospetti nei carabinieri e nella procura di Bologna, che ha aperto un’indagine per omicidio aggravato.

Per ora è un giallo la morte di una pensionata di 72 anni, il cui cadavere è stato scoperto nella tarda serata di ieri in una abitazione a Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese. Si tratta della seconda casa della famiglia della vittima. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal Pm Antonello Gustapane. Sul posto è andata anche la sezione investigazioni scientifiche, oltre al medico legale, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire le cause della morte.

A quanto risulta, non c’erano segni di effrazione o di scasso, ma la porta dell’abitazione era aperta, come se lasciata aperta subito dopo essere rientrati. La casa inoltre era in ordine e pare non mancasse nulla.