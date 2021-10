Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da una coppia di escursionisti in val Ferret, lungo la Dora di Ferret, a Courmayeur in Valle d’Aosta. Sul posto, per il recupero della salma e per le operazioni di polizia giudiziaria, è intervenuto il soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves.

Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Manlio D’ambrosi, ritengono che il cadavere sia rimasto in acqua per almeno una settimana. Non è identificabile né per tatuaggi, né per piercing, né per altri segni particolari. Sarà sottoposto ad autopsia. Il corpo è stato portato nella camera mortuaria del cimitero di Aosta. Non risultano, al momento, denunce di scomparsa.