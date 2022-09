Giaele: suo marito Bradford Beck arrabbiato per quello che ha detto al GFVip

Bradford Beck è il marito milionario di Giaele De Donà e il suo migliore amico, Thomas Incontri, ha contattato ThePipol per rilasciare una dichiarazione ufficiale. Il comunicato ve lo copio-incollo e tutti gli errori di sintassi sono suoi, non miei.



“Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità”.

E ancora:

“Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”.

Dichiarazioni che non fanno passare benissimo Giaele De Donà che ha spifferato fin dal video di presentazione la sua situazione sentimentale.

Giaele De Donà non uscirà lunedì?

Il post di ThePipol continua così: “A queste parole però seguono anche le nostre indagini. Sappiamo che Brad farà una sorpresa il 13 ottobre per Sofia, lo stesso Thomas lo ha confermato, ma sappiamo anche che l’armadio custode dei segreti della coppia sta per esplodere con nuove e clamorose novità“. Se gli autori hanno programmato una sorpresa per la De Donà per giovedì 13 ottobre significa che fino a quella data non uscirà?