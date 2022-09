Giaele rivela quello che Ginevra avrebbe fatto a Elettra: “Video registrato, minacciato di venderlo”

Giaele ha parlato.

Cosa sia successo fra Ginevra ed Elettra nessuno lo sa (a parte le dirette interessate) ma nella Casa molti vipponi hanno detto la loro. Giovanni Ciacci ha sostenuto con certezza che il problema sia da attribuire al management scelto da Ginevra per curarle la sua carriera da cantante. Management che in passato – pare – abbia lavorato anche con Elettra prima di essere licenziata.

“Perché se tu hai una sorella famosissima, poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata? Ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto”.

Giaele, invece, crede che il lavoro centri poco o nulla: a far tremare le sorelle Lamborghini sarebbe stato un video girato di nascosto. A raccontarlo non è stata la milionaria in persona, ma la stessa Ginevra parlando con Nikita.

“Giaele mi ha detto ‘delle mie amiche in comune con Elettra mi son venute a dire perché voi due non vi parlate; in realtà tu l’hai minacciata dopo averle fatto un video di nascosto, le hai detto che lo avresti venduto ad una testata giornalistica per s*uttanarla’. L’avrei voluto dire anche ad Alfonso ‘ho una notizia bomba!’”.

Parlando con Nikita, Ginevra paradossalmente non ha smentito l’esistenza del video.

“Le ho risposto ‘guarda Giaele, che se io avessi voluto s*uttanarla l’avrei fatto da tempo, la merda sulla macchina? Gliel’ho lanciata due anni fa perché ero un’idiota! Ma queste fantomatiche amiche mi conoscono? No! e tu Elettra la conosci? No! Non conosci me, non conosci lei, perché ti stai mettendo in mezzo a questa storia? Qual è il tuo scopo?”.

VIDEO GIRATO DI NASCOSTO E USATO PER ROVINARLA?

Teoria di Ciacci is for boys, teoria di Giaele is for men.

