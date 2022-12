Giaele litiga con Antonella di notte e la sbugiarda: “Ho sentito tutto!”

Con una clip Alfonso Signorini ha scatenato il caos nella casa del GF Vip. Ieri sera è andato in onda un breve filmato dove si vede Micol Incorvaia che sparla di Antonella Fiordelisi e le dà della ‘limitata mentale’ davanti a Giaele De Donà. La Fiordelisi è sbottata contro le due coinquiline, ma se Micol è rimasta in silenzio, Giaele è esplosa durante un blocco pubblicitario.

“Tu mi dici vergognati perché ero con Micol ad ascoltare quando ha detto quella frase contro di te? Allora non ricordi tutte le cattiverie che continui a dirmi. Tu sparli, anche oggi parlavi di me. Perché non mi rispondi? Visto che dici che tu non parli dietro. Ma smettila che ti ho sentito. Continue provocazioni contro di me. Parli di continuo alle spalle e ora dici ‘io dico le cose in faccia’. Hai pure detto che sono una donna senza cervello.

Ieri passavo, non mi hai visto e tu stavi sparlando di me. Quindi non parlarmi di essere falsa e di dire le cose alle spalle che sei la prima punto e stop. E no non mi vergogno perché non ho niente da vergognarmi”.