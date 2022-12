Giaele e Oriana si coalizzano contro Antonino: “Da vomito, che schifo”

Dopo essere state delle rivali (anche per colpa di Antonino), adesso Oriana Marzoli e Giaele De Donà sono diventate amiche, o meglio alleate. Le due hanno notato che con il comeback a tempo determinato di Ginevra Lamborghini, Spinalbese è diventato più scostante nei loro confronti.

Chi dice che Giaele e Oriana stanno rosicando non capisce niente mi sembra evidente… loro sono solo deluse dall’atteggiamento di Antonino…Ginevra non c’entra nulla e l’hanno detto più volte. #gfvip #orianistas #incorvassi #nikiters

“Stava parlando con Ginevra e io gli h detto ‘dai per Natale potresti far pace con Alberto’. Poi si è messa anche Ginevra a dirglielo. Però lui stava raccontando la storia tra lui e Alberto dando ragione solo a se stesso. Non stava raccontando la verità e io in molte occasioni ero con loro e ho visto tutto. Quindi gli dicevo ‘non è vero Antonino non è successo proprio così’.

A un certo punto mi fa ‘basta Giaele mi hai rotto i cog***i ogni volta che litigo con qualcuno mi vuoi sempre far fare pace’. Tanto che Ginevra ha pure detto ‘io do ragione a Giaele queste sono litigate inutili, quindi dovresti far pace’.

Cioè io cerco di fargli chiarire le cose con un amico di tre mesi e questo mi risponde in questa maniera brutta. E a lei invece non ha detto nulla zero. Come quando gli ho detto che quando lui sta male io ci sono sempre. Lui mi fa ‘sì certo perché sei tu a venire e fai la zabetta’. Della serie ‘chi tu vuole sei tu che vieni’. Sta sempre con Ginevra, ma appena lei uscirà lui non avrà più con chi stare e ritornerà da noi. E a quel punto dobbiamo fargli un bel ciaone”.