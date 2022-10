Giaele e Antonino sotto le coperte: scoppia l’amore libero e tutti notano un dettaglio

Nelle ultime due settimane Giaele De Donà ha dichiarato in più occasioni il suo interesse nei confronti di Antonino Spinalbese. Il gieffino si è preso volentieri tutte le attenzioni che le ha dedicato la coinquilina e spesso è stato lui a cercarle, ma durante le puntate ha sempre finto indifferenza. Questo ha indispettito la paladina dell’amore libero, che negli ultimi giorni aveva preso le distanze dal rapporto creato con l’ex di Belen. Ieri qualcosa si è sbloccato e i due hanno ritrovato la loro complicità.

Nella notte Antonino e Giaele hanno scherzato in camera da letto e tra una frecciatina e l’altra Spinalbese e la De Donà sono finiti sotto le coperte. Movimenti e rumori bislacchi non hanno lasciato molto spazio all’interpretazione dei telespettatori, che su Twitter si sono sbizzarriti ed hanno condiviso i video in cui c’è un dettaglio che non può passare inosservato. Durante questi giochi in camera, Giaele ha quasi sempre tenuto le mani fuori dalle coperte, per la serie: mo ti frego e faccio vedere che hai fatto tutto te. Quindi direi uno a zero per la milionaria!

Antonino e Giaele sempre più vicini, sempre più intimi 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/ki5iW8MruR — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 28, 2022

Il pappagallo di Ginevra mentre guardava Giaele e Antonino sotto le coperte #gfvip pic.twitter.com/Igykc2f8wM — opinionista dei poveri (@bimbadiattilio) October 28, 2022

Giaele e le confessioni su Antonino: “Certo che mi piace e ci andrei”.