Giaele e Antonino in crisi, lui: “Sto perdendo la pazienza”, lei “Meglio perderlo che trovarlo”

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sono un po’ in crisi, questo perché quando la milionaria gli ha chiesto delle certezze in merito al loro rapporto, lui non gliel’ha date. Quando è passato il messaggio “Giaele è gelosa di Oriana perché si è avvicinata ad Antonino“, lei ha perso letteralmente la testa.

“Io non sono gelosa di Antonino, sono gelosa del rapporto che ho con Antonino” – ha urlato in Confessionale e successivamente, rivolgendosi proprio all’ex di Belen Rodriguez, ha aggiunto: “Io sono gelosa del rapporto che abbiamo, se mi paragoni ad Antonella rosico perché penso di non essere importante”.

Immediata la replica di Antonino Spinalbese che, come al suo solito, ha detto tutto non dicendo niente. “Io con Antonella ho un rapporto sentimentale che ho come nei tuoi confronti. Il mio rapporto con te va oltre. Stai facendo tutto tu: ti fai le domande e ti rispondi da sola” (?). In Confessionale ha poi aggiunto: “Con Giaele sto perdendo la pazienza, ha sempre qualcosa da ridirmi, sembra mia madre“.

Giaele De Donà gelosa di Oriana che è sempre più vicina ad Antonino https://t.co/C3dSKDxvJV #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2022

Giaele e Antonino in crisi, lei sbotta: “Non sono gelosa di mio marito che va a letto con altre e sono gelosa di lui?”

Anche oggi i due si sono evitati e parlando con Micol Incorvaia la De Donà ha aggiunto: