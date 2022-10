Giaele De Donà rischia di perdere il bracciale da 20.000€ e grida

Serata da urlo al GF Vip e le grida più forti sono state quelle di Giaele De Donà. Halloween è arrivato anche per i gieffini e tra le mura della casa di Cinecittà stava per consumarsi una vera tragedia, la bella milionaria infatti ha rischiato di perdere uno dei gioielli che le ha regalato il marito Bradford Beck.

Come ogni anno, anche questa volta gli autori del reality hanno fornito abiti horror ai vipponi ed hanno organizzato diversi giochi e sfide. I gieffini sono dovuti entrare nella ‘casa delle bambole’ (allestita a tema halloween per l’occasione) per recuperare alcuni oggetti, ma qualcosa è andato storto.

Giaele De Donà e il bracciale maledetto: “Sto perdendo quello da 20k”

La prima coppia ad affrontare la sfida del GF è stata quella composta da Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. Le due ragazze sono entrate nella casa delle bambole, ma Giaele ha avuto diversi problemi perché i suoi costosissimi anelli e bracciali si sono impigliati nelle ragnatele finte che addobbavano la ‘casa delle bambole’ (qui per vedere il video). Ad un certo punto la ricca influencer si è messa a gridare e subito dopo ha detto alla coinquilina di aver quasi perso un bracciale del valore di 20.000€ che a quanto pare le era caduto dopo essere rimasto incastrato (qui la clip).

“Aspetta mi si stanno incastrando tutti i bracciali e gli anelli aspetta. Ahhhhhh aspe sto perdendo il mio bracciale! Esatto è quello che costa 20.000€”.

Antonella ha quindi consigliato alla compagna di gioco di uscire e salvare i suoi preziosi: “Oh cavolo salvalo. […] Usciamo che se continuiamo a stare qui tu perdi 20.000€ al secondo“.

Ma ecco delle immagini esclusive di Giaele De Donà che esce sana e salva (e con tutti i suoi monili al posto giusto) dalla ‘casa delle bambole’…

Rendiamoci conto che l’unica vera dinamica di questa serata ce l’ha regala il bracciale da 20.000€ Giaele. Ringraziamo la nostra miliardaria! #gfvip pic.twitter.com/eZY8qwTCWL — Fra ♊️ (@frasworld_1) October 29, 2022

Giaele: “o cavolo sto perdendo il bracciale”

Antonella: “quale? quello da 20.000€??”

Giaele: “si”

Antonella: “o cavolo allora fermati” io che vi sto scrivendo con al braccio kidult da 29€:#gfvip pic.twitter.com/j5YRIDjzKK — BadgalVale (@badgalvale) October 29, 2022