Giaele De Donà nel panico al GF Vip: “Ho perso il bracciale da 20mila euro”

Attimi di terrore al GFVip per Giaele De Donà, ecco cosa è successo nella casa delle bambole

Senza alcuna ombra di dubbio Giaele De Donà è una delle concorrenti più chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso di questo ultimo weekend la gieffina si è resa protagonista di un piccolo inconveniente a causa del quale è finita in un momento di panico. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di terrore al Grande Fratello Vip per Giaele De Donà. Nel corso delle ultime ore la nota gieffina è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un episodio diventato virale sui social e commentato da numerosi utenti.

In occasione del giorno più spaventoso dell’anno, la redazione del Grande Fratello Vip ha deciso di organizzare per i gieffini un weekend diverso dal solito. Infatti, questo fine settimana, i vipponi sono stati impegnati con giochi e travestimenti per la festa di Halloween. Tuttavia, mentre si trovava nella casa delle bambole insieme ad Antonella Fiordelisi, Giaele ha vissuto un momento di panico.

La gieffina si trovava al buio quando ha sentito sfilarsi il suo bracciale da ben 20mila euro rimasto incastrato tra le ragnatele allestite per gioco dagli autori del programma condotto da Alfonso Signorini. La donna ha iniziato a urlare:

Aspetta… sto perdendo il bracciale, quello da 20mila euro.

Nel frattempo anche le urla di Antonella Fiordelisi si facevano sempre più intense. Questa è stata la sua risposta:

Oh cavolo, salvalo!

Visualizza questo post su Instagram Un pos

Inutile dire che la scena è diventata virale sui social nel giro di pochissime ore. Numerose sono le persone su Twitter non ci hanno pensato due volte a commentare l’accaduto. Per esempio, un utento ha scritto in un post: