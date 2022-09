Giaele De Donà mette all’angolo Ginevra: “So perché hai litigato con Elettra”

Ginevra ed Elettra Lamborghini non si parlano più dalla fine del 2019, ma nessuna delle due ha rivelato la causa della rottura. La gieffina ha detto di non sapere perché la sorella abbia deciso di chiudere (e questo è assurdo) ed ha specificato che non c’è mai stato nessun litigio, ma solo una chiusura totale. Nei giorni scorsi Giaele De Donà ha raccontato di sapere i reali motivi per cui Ginevra ed Elettra hanno chiuso ed ha parlato di ‘cose gravi’, oltre a degli escrementi lanciati sull’auto della cantante di Pem Pem.

Giaele De Donà: “Mi hanno detto i motivi”.

Oggi Giaele De Donà ha chiesto a Ginevra di parlare in disparte e le ha confessato di sapere come mai non parla più con Elettra: “Ho cercato di venire da te e non davanti a tutti e l’ho fatto con tatto. A me hanno rivelato il motivo per cui avete chiuso. Volevo dirti che io so il motivo per cui avete chiuso. Una cosa che tu hai fatto a lei poco carina. Me l’hanno detto persone e per questo sono qui a parlarne con te. Loro non ti conoscono, ma conoscono bene tua sorella e la cosa vera l’ha detta a loro tua sorella“.

Ginevra è sembrata molto a disagio: “Intanto non abbiamo litigato, ma abbiamo avuto una rottura. Però sappi che io non ho piacere di parlare di queste cose. Mi mette in una brutta situazione e in un a brutta posizione. Non mi va proprio di fare gossip su questa faccenda. Poi scusa ma cosa ne sai? Chi ti ha detto queste cose? Queste persone che ti hanno parlato mi conoscono? Perché è facile ascoltare una campana soltanto. Guarda basta non mi va di parlare di queste cose dai“.

ma sofia che vuole fare salotto con ginevra su elettra #gfvip pic.twitter.com/tCSOgd91zX — Valentina🐨🐉🤍 (@koala_targaryen) September 24, 2022

Cosa ci nasconde Ginevra? Se Elettra ha deciso di non parlarle più ci deve essere sicuramente qualcosa di pesante dietro.