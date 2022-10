Giaele De Donà in lacrime vuole abbandonare la casa: cosa è successo

Giaele De Donà da quando ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip sta facendo parlare molto di sé e del suo matrimonio “aperto” con il ricco imprenditore americano Bradford Beck.

La modella che ha 20 anni in meno del marito sta parlando molto nella casa del suo rapporto con il marito e del fatto che i due vivono una relazione aperta. Giaele ha anche parlato di vacanze super lusso in compagnia di amiche. Dichiarazioni che gli sono state poi rinfacciate in puntata soprattutto da Carolina Marconi.

Fonte: web

Al termine della diretta di ieri sera Giaele è andata così in crisi arrivando addirittura a pensare di abbandonare il gioco. C’è da dire che la puntata di ieri non è stata facile per il gruppo chiamato a rispondere per i comportamenti scorretti e intollerabili avuti nei confronti di Marco Bellavia che ha lasciato la casa alcuni giorni fa.

Giaele al termine della puntata si è lasciata andare ad un pianto disperato ritornando sul discorso dei 30mila euro spesi per la vacanza con le amiche e del fatto che il marito pare soffra questa relazione aperta.

Giaele De Donà, lo sfogo dopo la puntata

“La cosa dei 30mila euro, mi riferivo al fatto che mio marito ha pagato delle vacanze alle mie amiche, ma questa di Capri non è stato così. Ha contributo anche la mia amica, non voglio che passi che lei ha bisogno di farsi la vacanza con i soldi di mio marito. A me dà fastidio che sembra che io stia con mio marito perché mi paga le vacanze. Non ce la faccio più a stare qui, io non riesco a vivere bene qui, vedi che non sto bene… Sto perdendo tutti qui dentro” – lo sfogo della modella.

Edoardo Donnamaria e Attilio Romita hanno cercato di tranquillizzarla e farla ragionare invitandola a parlare meno della sia situazione sentimentale visto che è complessa e si porta a facili incomprensioni.