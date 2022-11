Giaele De Donà gelosa di Oriana che è sempre più vicina ad Antonino

Da quando è entrata al GF Vip Oriana Marzoli ha subito legato con Antonino Spinalbese e i due passano moltissimo tempo insieme. Qualcuno però è infastidito da questa vicinanza, oggi infatti Giaele De Donà ha confessato a Micol Incorvaia di essere un po’ gelosa.

“Ma se vedi lei è sempre attaccata a lui. Poi alcune cose non mi sono piaciute. Sì posso parlare di gelosia, ma anche a livello di amicizia. Mi dà fastidio ad esempio determinate cose che poi non ha fatto lui, ma ha fatto lei. Non è tanto una gelosia amorosa, ma sono gelosa del nostro rapporto di quello che abbiamo qui dentro. – ha continuato Giaele De DOnà – Adesso gli rispondo male ma non è che lo faccio apposta. Non sono arrabbiata con lui. Mi dispiace che lo vedo giù di corda. Io so perché sta così, ma lui non me lo vuole dire.

Non è una cosa esterna, ma una roba interna. Lui fa quello sicuro di sé stesso, ma in realtà è molto insicuro. Prima che voi entraste era al centro dell’attenzione e aveva tutte le ragazze per lui che lo corteggiavano. Adesso che sono entrati dei bei ragazzi nuovi lui si sente messo da parte. Non ha quella ragazza che continuamente ripete che gli piace. Ma si vede che non sta bene negli ultimi giorni. Lui al compleanno di Edoardo era in un angolo da solo. Quindi io ero la prima a dirgli di parlare con tutti e con Oriana anche. Dicevo pure di non precludersi nulla e di provarci con le nuove arrivate. Però Oriana non è il suo tipo e di questo ne sono quasi sicura. Però ripeto che io l’avevo anche spinto a provarci con le nuove arrivate”.