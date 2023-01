Giaele De Donà, Dana la offende in arabo: la traduzione e il video incriminato

Da quando è entrata nella casa del GF Vip Dana Saber ha litigato con metà dei gieffini e tra questi c’è anche Giaele De Donà. La modella marocchina in questi giorni ha discusso nuovamente con la coinquilina e poco dopo si è messa a parlare e canticchiare in arabo (qui il video). Su Twitter diversi utenti che dicono di parlare arabo hanno fatto una traduzione e pare che Dana abbia detto che Giaele De Donà è gelosa, ha la fronte enorme e uno sguardo spaventoso.

“In nome di Allah, Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi spaventosi va a finire che mi darà il malocchio, e ha una fronte come un’autostrada. È gelosa… è gelosa”.

Prepariamoci ad un nuovo scontro tra le due, visto che probabilmente lunedì in puntata verrà mostrato questo filmato. Nel dubbio Alfonso potrebbe chiamare…

Vorrei tanto sapere Nikita che abbraccia gli alberi, cosa ne pensa della predilezione che la sua cara amica Dana ha per Putin e per le varie cose che dice parlando in arabo.. #gfvip — che il trash sia con noi (@Lexontan) January 13, 2023

Dana Saber contro Giaele De Donà: “Lei non ha carattere e non mi piace”.

“Io sono una persona che vuole avere a che fare con persone con carattere. Le persone che non mi piacciono, più di Oriana sono altre. Meglio Oriana che almeno ha carattere, che almeno posso averci dei confronti. Sì preferisco anche gli scontri forti che la falsità. I peggiori sono quelli che si risparmiano e non si mettono nei casini per pararsi. Questi li evito nella vita e non mi piacciono. Loro non dicono quello che pensano ed è una cosa che non tollero. Ma chi sono? Perché non si espongono mai.

Come posso stare in casa a giocare con Giaele che non ha carattere e che nominerà sempre Nikita perché pensa che le dà fastidio il rapporto con Luca? Oppure nominerà me con motivazioni non valide. Come faccio a giocare con queste persone che non hanno carattere e personalità. Questi stanno sempre dalla parte della maggioranza. Mi annoiano questi individui e non mi piacciono”.