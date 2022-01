Poco prima della sua fantastica gaffe su Alex Belli e Delia Duran fatta in diretta al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha parlato del triangolo ‘chimica artistica’ anche al GF Vip Party. Il chirurgo milanese ha assicurato che i baci, le coccole artistiche e le mezze corna sono reali e che Delia e Soleil gli hanno rivelato che “è tutto verissimo”.

“Cosa mi hanno confidato Delia e Soleil? Quando mi fermano anche in treno mi dicono ‘ma è vero o è una farsa? Da tutte le confidenze che mi hanno fatto nella casa vi dico che è tutto vero. Mi hanno rivelato che è stato tutto vero e che non è un teatrino. Ragazzi è successo davvero quello che vedete. Delia e Alex sono una coppi aperta e fanno dei giochi a livello molto privato. Però Alex e Sole provano dei sentimenti e Delia c’è rimasta male perché questo non fa parte delle coppie aperte. Il finale di questa storia ve lo dico io. Su questo caso mediatico c’hanno marciato tutti e tre. Come finisce il programma si tornerà alle origini, Alex tornerà con Delia e Sole dal suo ragazzo. Non ci saranno triangoli o storie a tre. Io so anche cosa hanno fatto sotto le coperte Alex e Sole, ma non posso dirlo perché altrimenti mi fanno fuori. Conosco i dettagli però vi dico che è tutto vero quello che sentite”.

Tutto vero? A me però pare che Delia creda di essere in una sop opera messicana di serie Z. Diciamo che dovrebbe almeno imparare a piangere a comando per risultare credibile.

Come andrà il televoto di stasera? Giacomo ha le idee chiare… Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDVQwq5@GiuliaSalemi93 @zorzi_gaia #GFVIP pic.twitter.com/oGyZeIKMON — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) January 28, 2022

Le dinamiche della Casa viste da Giacomo Urtis! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDVQwq5@GiuliaSalemi93 @zorzi_gaia #GFVIP pic.twitter.com/XtZekRj5MD — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) January 28, 2022

Giacomo spilla senza se e senza ma sul triangolo Delia-Alex-sole, la ship Jessica Barù e quello che vuoi #GFVIPPARTY — Paolina. (@cosmopaolita) January 28, 2022

Giacomo Urtis: “Cosa mi confidava Barù”.