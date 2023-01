Giacomo Urtis sta cambiando sess0? Le sue parole

Chi conosce il Giacomo Urtis televisivo – e quindi quello del Grande Fratello Vip – se lo ricorda col capello sempre cotonato e la barba disegnata perfettamente. Da un paio di mesi a questa parte però l’ex vippone ha cambiato drasticamente look: si è tolto la barba, ha iniziato a usare un po’ di matita sugli occhi e i suoi capelli sono diventati lunghi, biondi e boccolosi.

Un cambio look che ha stranito molti suoi follower. Per questo motivo qualcuno di loro ha colto l’occasione del box delle domande su Instagram per chiedergli se fosse in procinto di cambiare sess0. Una domanda inopportuna e indelicata a cui Giacomo Urtis ha così risposto:

“Non devo cambiare sesso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”.

Insomma, l’identità di genere di Giacomo Urtis è tutt’altro che confusa: è un ragazzo e si sente tale, gioca solo un po’ con la fluidità. Qualche ora fa ha condiviso su Instagram anche un paio di scatti del passato chiedendo ai suoi followers: “Botoxini ho trovato queste foto dell’anno scorso, secondo voi come sto meglio? Capelli corti e barba, o capelli lunghi senza barba?“.

Le voci su un ipotetico cambio di sess0 sono aumentate quando per Halloween Giacomo Urtis ha realizzato un TikTok ironico vestito da donna. O da Queen Valery, vedete voi.