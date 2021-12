Le cose più interessanti al GF Vip avvengono di notte e durante le pubblicità delle puntate, quando i concorrenti si sentono meno “spiati”. Lunedì scorso, poco prima dell’eliminazione di Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis ha fatto delle confessioni a Soleil su Miriana Trevisan. Il chirurgo dei vip ha dichiarato di sapere molte cose che riguardano la showgirl.

“Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. – riporta Diretta News 24 – Intendo quello che ho visto prima di entrare qui al GF Vip. Perché io la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000… Lei gli uomini gli intorpidisce, li fa fuori uno dopo l’altro. C’è da dire che è arrivato Biagio, che è carino. Dici che esce lui? Poi ci sta anche che usciamo io e Valeria”.

Giacomo Urtis su Miriana: “Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti”. #GFVIP https://t.co/rAf1ZxFJLL — Nick Tara (@nick_tara92) December 28, 2021

Soleil Giacomo su Miriana…

Questi due sono NO COMMENT #gfvip https://t.co/LYLZGxCm68 pic.twitter.com/CbFyOdlllO — saggioilmatto (@saggioilmatto) December 28, 2021

a me piace tantissimo Giacomo ma sinceramente dire queste cose gravi nei confronti di Miriana anche no. Se è la verità non capisco perché non lo dice alla diretta interessata. #gfvip — Gianmaria (@gianmariagfvip6) December 28, 2021

Soleil spettegola con Giacomo Urtis: “Ho capito subito chi era Miriana”.

La Sorge è sembrata d’accordo con l’opinione di Giacomo Urtis ed ha rincarato la dose: “Lei l’ho capita subito. la vedono come una vittima e fanno fuori l’uomo che ha accanto. Sì lei è bravissima a fare queste cose verissimo. Direi che è molto evidente il suo modus operandi, l’ho riconosciuta e per questo dico che la vera maga della casa sono io e lei non mi convince. Cerca sempre di fare la vittima, facendo la vittima fa fuori gli uomini“.

Per scatenare una bella dinamica interna direi che questi video dovrebbero farli vedere a Miriana.

Miriana Trevisan arrabbiata con Soleil Sorge ne parla con Clarissa

Miriana Trevisan arrabbiata con Soleil Sorge ne parla con Clarissa







