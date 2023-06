Giacomo Urtis si è sottoposto a un nuovo intervento, ecco cosa si è rifatto

Giacomo Urtis negli ultimi giorni si è sottoposto a un altro intervento chirurgico che ha avuto come scopo quello di migliorare le labbra e cambiare il sorriso: un lip lift.

Come riportato da Gossip.it: “durante l’operazione si asporta una piccola porzione del labbro superiore, la pelle che sta tra il vermiglio e il naso. In questo modo si ottiene l’effetto voluto: si solleva e si erge il vermiglio e si ha una bocca più voluminosa. Con questo tipo di intervento la sutura del chirurgo deve essere perfetta, per nascondere al meglio, lungo il contorno naturale della parte inferiore del naso, la cicatrice“. Successivamente ha rivelato anche il costo, anche se Giacomo Urtis – avendolo fatto nella sua clinica – non lo ha ovviamente pagato. “Il costo dell’operazione si aggira tra i 2000 e i 3000 euro. Solitamente è sconsigliato a chi ha i denti incisivi storti, perché risulterebbero ancora più evidenti, o a chi ha il labbro superiore troppo corto“.

Nonostante l’intervento sia stato fatto un paio di giorni fa tutt’ora Giacomo Urtis è costretto a uscire col cerotto sotto al naso, come dimostrano le sue storie su Instagram.

“Botoxini, tutti mi state chiedendo cosa ho fatto ieri il sala chirurgica: ho fatto un interventino. Ho tagliato la parte sotto nel naso e girato le labbra. Mi piace di più, si vedono di più i denti”.

Chissà quale sarà il risultato finale.

In merito a tutti questi cambiamenti Urtis un po’ di tempo fa – in risposta a una follower – ha precisato: “Non devo cambiare s3sso. Non capisco, perché chiedi queste cose? Sicuramente perché ti diverte mettermi in imbarazzo. Ma sappi che a me di quello che pensi non me ne frega un cactus. […] “Sono sempre io con un po’ di fluidità”.

Amen.