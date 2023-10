Giacomo Urtis si è fidanzato, lo strano video con il nuovo ragazzo

Lo scorso agosto ha iniziato a circolare un rumor sul presunto matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. A confermare queste voci è arrivato proprio il chirurgo, che ha dichiarato che Corona gli avrebbe fatto la proposta in Sardegna. L’ex re dei paparazzi però recentemente ha detto di aver preso in giro l’amico.

Adesso però la delusione è passata e Giacomo Urtis ieri si è fatto vedere in una Ferrari, mentre prendeva la mano di un ragazzo misterioso. Nel filmato c’è qualcosa di strano, infatti il partner di Urtis non appare mai in volto. Non è che…



“Non sono bugie e non è stato fatto per visibilità. Lui mi ha davvero proposto di sposarlo. Ho scoperto che non voleva più sposarsi quando ho visto la sua intervista a Belve. Ero davanti la televisione e sono rimasto molto male per quello che ho sentito. L’orientamento di Fabrizio? Se è bisessuale? Diciamo, per forza. Però voglio sottolineare che lui mi ha chiesto di fare questo matrimonio. Solo ultimamente mi ha dato il due di picche da Francesca Fagnani. Non me l’aspettavo ed è stata proprio una doccia fredda, ma adesso sto proprio benissimo.

Se ho letto l’intervista in cui Fabrizio ha detto che ha fatto degli assaggi con altri maschi? Sì. Se questi assaggi li ha dati anche a me? Oddio, posso dire che a portarmi a Milano è stato lui. L’ho conosciuto in aeroporto e mi ha colpito subito. Però se devo dirti ti dico di sì, qualche esperienza con Fabrizio io l’ho avuta.

Però questa estate c’è stato qualcosa. Lui mi ha anche rivelato che sentiva le farfalle nello stomaco. A me sembrava molto sincero in quello che diceva. Anche perché in discoteca mentre ballavo lui marcava il territorio e faceva anche il geloso quando mi si avvicinavano altri”.