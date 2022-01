Non soltanto Fabrizio Corona, tra gli ex celebri di Giacomo Urtis ci sarebbe anche un cantante. Ieri il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha lanciato lo scoop rivelando che il gieffino avrebbe avuto una relazione con un noto musicista. Così un lettore del blog mi ha passato dei video che risalgono a due settimane fa, in cui si sente chiaramente che Giacomo Urtis parla di una sua storia con un cantante “famoso e alto”. Il concorrente del GF Vip non ha fatto il nome del suo ex parnter, ma sappiamo che non si tratta sicuramente di Mengoni.

“Ma lo sai che mi sono visto tutta l’estate con un cantante? Sì che si tratta di uno famoso. Se è Marco Mengoni? No è anche più altro di lui” – riporta Biccy – “Sono stato anche con un cantante tra luglio e agosto, è conosciuto certo. Vabbè è un bel ragazzo, un bel viso, alto, certo che lo conosci fidati. La cosa adesso è finita, poi c’erano alcune cose che erano un po’ strane diciamo”.

Giacomo Urtis e il personaggio “famosissimo” che ha frequentato.

Non soltanto l’altezza, Giacomo Urtis a novembre ha svelato altri dettagli su questo cantante “famoso” che ha frequentato. Mentre parlava con Jessica Selassié, il chirurgo si è lasciato scappare dei dettagli su questa persona:”Per circa un mese sono uscito con questo molto famoso, ma tanto. Sì è davvero conosciuto, però era esaurito. Continuava a dirmi ‘tu sei la persona della mia vita, penso tu sia l’uomo giusto per me, te lo dico sul serio tesoro’. – si legge si Biccy. it – Poi a settembre è sparito, guarda che era uno paranoico davvero. Praticamente mangiavamo sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante“.

E se per Corona era semplice indovinare, in questo caso è molto più complicato…