Giacomo Urtis ha cliniche sparse fra Milano, Roma, Bergamo e Londra e con le sue linee di prodotti di bellezza fa i big money, ma nonostante questo ha sempre bazzicato il mondo dello spettacolo, dai salotti di gossip ai reality show, passando da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip.

Nel corso della propria carriera ha pure pubblicato un paio di singoli musicali ed avuto una storia d’amore con il Ken Umano che – proprio mentre stava con lui – ha preso consapevolezza di essere una donna iniziando il percorso di transizione.

In tutti questi anni il volto ed il corpo di Giacomo Urtis sono spesso cambiati perché si è sottoposto a molteplici interventi chirurgici, dalle labbra agli zigomi, passando per la mascella fino ai glutei e la schiena.

“Le zone del fisico che ho trattato? Bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, addominali six pack, addominali obliqui, fianchi, schiena, glutei e cosce. Mi sono fatto asportare ben 9 litri di grasso in eccesso. Mi sono rifatto tutto. Ho escluso dall’intervento chirurgico solo la testa e le mani. Ora ho un corpo scolpito in ogni suo singolo muscolo. È una tecnica medica nuova che arriva dal Sud America e ho voluto sperimentare a mo’ di cavia sul mio corpo prima di proporla ai mie clienti. Ora ho bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e braccia senza nemmeno un residuo di materiale lipidico. Mi sono fatto rimodellare anche il ‘lato B’, ho scelto una forma ‘a diamante’ che ricorda quella dei ballerini brasiliani di samba”.

L’anno scorso si è infine sottoposto ad un lifting al viso (come confessato da Chiambretti), mentre da un paio di mesi ha cambiato anche look optando per un biondo cenere.