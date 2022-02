Nuove rivelazioni di Giacomo Urtis sul GF Vip. Abbiamo capito che dove c’è il chirurgo ci sono gossip (non ha caso il suo singolo si chiama proprio così) e infatti dopo le confessioni su Alex Belli e Delia Duran, adesso è toccato a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ospite di Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio, Non Succederà più, l’ex gieffino ha svelato dei dettagli sulla coppietta del reality di Alfonso Signorini. Giacomo Urtis ha anche dichiarato che secondo lui Sophie e il bel Basciano fuori dal GF dureranno quanto un gatto in tangenziale.

“Cosa penso di Sophie e di Basciano? Sì sono carini loro due. Il Tuca Tuca c’è stato? Sì qualcosa c’è stato dai [ride]. Se è stato proprio un balletto completo di Tuca Tuca? Sai al GF Vip sotto le coperte si possono fare tante cose. Ti nascondi sotto il piumone e qualcosa puoi fare diciamo così e capisci. Sono belli, molto carini entrambi. Questa storia tra loro è molto bella, ma la vedo molto difficile da proseguire al di fuori. Lui è un po’ particolare e anche lei è un po’ particolare. Già si scornano dentro, fuori magari puoi bloccare uno sul telefono e non lo vedi più. Alla prima lite potrebbe finire subito. Però per adesso sono belli davvero e mi piacciono come coppia”.

Magari intende il Tuca Tuca coreografato da Carmen nel salone del GF?

Giacomo Urtis: “Alex belli e Soleil marciano sul loro rapporto anche per visibilità”.

Non soltanto Sophie e Alessandro, Giacomo Urtis ha parlato anche di Soleil e Alex ed ha dichiarato che secondo lui stanno marciando parecchio sul triangolo ‘chimica artistica‘: “Alex e Soleil sono molto invaghiti, ma non direi innamorati. Certo che se tutti continuano a ripeterlo alla fine ci credono, Ci crederei anche io. Se hanno avuto un incontro ravvicinato in quel senso? Dai non farmi dire troppe cose, non lo so. Ok, dai, c’è stato sì lo ammetto. Poi c’hanno marciato creando questa cosa mediatica. Il primo è Alex, così fa serate, a lui piace la visibilità al Grande Fratello. C’è stato un mix tra sentimento e il fatto che c’hanno marciato sopra per continuare ad essere protagonisti in tv. Infatti sono i due personaggi di punta in maniera eclatante“.