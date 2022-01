Giacomo Urtis quest’anno è alla sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip, ma nel 2017 ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Edizione che ha condiviso con Nathaly Caldonazzo ed Eva Grimaldi (che ha ritrovato anche quest’anno in Casa).

Eliminato dopo tre settimane, Giacomo Urtis tornato in Italia confessò fra le pagine del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti di aver avuto un incontro friccicarello fra le fresche frasche dell’Honduras.

“Sull’Isola ho fatto l’amore fra le palme, doveva rimanere un segreto ma alla fine perché non rivelarlo? Sto aspettando di rivederlo per capire che tipo di evoluzione possa avere il nostro rapporto. Non mi aspetto di sposarlo, ma mi piacerebbe frequentarlo anche nella vita vera”.

Storia raccontata anche poche settimane dopo al settimanale Top, a cui ha affidato ulteriori dettagli.

“Premetto che sull’Isola ti passa proprio la voglia di fare l’amore perché hai così tanta fame e altri grilli per la testa che tutto ti viene in mente tranne che quello. Però è capitata qualcosina con una persona che stava all’Isola che è uscita presto. È stato un attimo, un colpo di sole, sai quando non hai niente da fare tutto il giorno e ti annoi. Poi ci sono i cambi della troupe quindi ci sono dei momenti in cui non c’è neanche una telecamera e c’è stata un’effusione”.