Alfonso Signorini a Casa Chi ha dichiarato che entro dicembre arriveranno nella casa del GF Vip 9 nuovi concorrenti. Tra queste new entry pare proprio che ci sarà anche Giacomo Urtis. A rivelare l’entrata del chirurgo dei vip è stato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti.

Secondo il giornalista l’ex naufrago avrebbe delle bombe nel suo iPhone, che potrebbe far scoppiare una volta sbarcato nel reality. Non è finita qui, perché Signoretti ha spoilerato anche l’entrata in gioco di 3 concorrenti non famosi (uno probabilmente sarà il modello gay scelto per farlo “socializzare” con Tommaso Zorzi).

“Lunedì sera il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande Fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano mooolti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo. Se sarà un concorrente? Diciamo uno dei tanti che entreranno. Compresi tre non famosi”.

Mi auguro quindi che Signorini indaghi su questi video e messaggi segreti.

Giacomo Urtis nuovo concorrente di #GFVIP da lunedì (???)

Fonte: Riccardo Signoretti — Rosy // ciao comodinoooo (@sonorosy__98) November 11, 2020

Non solo Giacomo Urtis, al GF Vip arriverà anche Malgioglio (come vi ho svelato in ESCLUSIVA CHOC ad ottobre).