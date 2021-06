Giacomo Urtis dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è tornato con un nuovo singolo, Gossip, in collaborazione con Leonardo Decarli, qua in versione rapper de noantri.

Ovviamente Urtis non ci ha deluso e nel video ha chiamato a raccolta una serie di personaggi più o meno famosi: da Denis Dosio a Giucas Casella, passando per Francesco Chiofalo fino ad arrivare ad Ilaria di Temptation Island, Angelo Sanzio e Sonia Lorenzini.



On set anche il già citato Leonardo Decarli, purtroppo vestito da capo a piedi. Per tutto il resto, c’è BitchyX.it.

Questo è l’ennesimo singolo di Giacomo Urtis dopo Nigh & Day; Di Più; Tia; Vip e Plastic World in collaborazione con Jessica Alvez. Proprio in coppia con quest’ultima gli era stato proposto di partecipare all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino. I due però hanno rifiutato.