Giacomo Urtis finisce in Tribunale, lui spiega perché

Giacomo Urtis è stato accusato da una donna di “lesioni colpose in ambito sanitario” dato che “avrebbe effettuato un intervento di filler non andato a buon fine”. Un fatto che risale al 2018.

“Sono vent’anni che lavoro e ho fatto migliaia di pazienti, la mia è la clinica di chirurgia plastica più grande di Milano” – ha esordito Giacomo Urtis ospite da Barbara d’Urso – “Essere sbattuto così in prima pagina su La Repubblica dove c’è scritto che ho deturpato una paziente mi fa male. Questo fatto secondo la paziente è successo nel 2018, se oggi un perito controlla non troverà niente. Ho letto la perizia e non ci sono danni. Se qualcuno fa dei filler possono esserci delle complicanze, in base al tipo di pelle, ma l’importante che non ci sia il danno”.

Il medico ha poi proseguito:

“Lei la reazione l’ha avuta su tutto il viso quindi non può dire che è stata colpa dell’acido ialuronico che è un idratante e non può succedere nulla. Mi ha denunciato penalmente, è una cosa gravissima. Sono stufo, tutto questo perché sono famoso: viene sempre messa in discussione la mia figura professionale perché mi diverto in televisione e ho fatto il Grande Fratello. […] Faccio 10 mila clienti l’anno”.

Giacomo Urtis, pure Lorenzetti gli dà ragione

Anche il chirurgo Lorenzetti, da sempre critico nei confronti di Giacomo Urtis, questa volta gli ha dato piena ragione.

“Mai avrei immaginato di difendere Giacomo Urtis in vita mia, ma mi sembra che l’oggetto della discussione – ovvero che una paziente si è gonfiata su tutto il viso dopo dell’acido ialuronico – sia esagerata. Non c’è stato un danno oggettivo, è evidente. La denuncia penale in questo caso è vergognosa”.

Come si concluderà questa storia?

Giacomo Urtis a processo dopo la denuncia di una paziente. La sua replica a #Pomeriggio5: “Il danno non c’è, sono stufo che venga messa in dubbio la mia professionalità” pic.twitter.com/fiFlSfnxdJ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 6, 2023