Giacomo Urtis sarebbe “una donna” per Katia Ricciarelli.

La cantante non ha iniziato il nuovo anno col piede giusto, dato che nel giro di un paio di giorni ha offeso mezza casa scomodando temi come sessismo, misoginia, razzismo, bodyshaming ed intimidazioni; tutte accuse che il web le ha rivolto contro.

Se a Miriana Trevisan le ha dato della “tenutaria del casino” facendola passare per una poco di buono ed a Lulù Selassié l’ha invitata a tornare a studiare “al suo paese”, con Nathaly Caldonazzo c’è andata giù pesante arrivando a dire frasi come “me la pagherai” e facendo commenti poco carini sul suo aspetto fisico.

Non soddisfatta, ha deciso di scomodare anche il tema dell’omofobia additando Giacomo Urtis come una donna. Per far capire a Kabir Bedi la natura del rapporto fra Valeria Marini ed il chirurgo dei vip, la cantante gli ha detto: “Loro due in fondo sono due donne, capisci?“. Ad assistere alla conversazione c’era anche Queen Valery che, per sdrammatizzare, ha aggiunto: “Lui è mia moglie, io sono il marito“.

Giacomo Urtis “è una donna”; Alex Belli “ha le camicie da ricch**ne”; Biagio D’Anelli: “spero sia normale non gay”

Questa non è una battuta isolata che Katia Ricciarelli ha fatto sul mondo LGBT+, dato che in passato ha fatto scivoloni sia con Alex Belli (etichettando una sua camicia floreale come una “camicia da ricch**ne”) e con Biagio D’Anelli (chiedendo a Manila e Soleil se lui fosse “gay o normale”).

“Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“.

Ovviamente il web si è mobilitato, su Twitter è trend topic l’hashtag #FuoriKatia e pure le principesse hanno chiesto la sua espulsione.

“E’ meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei [Katia Ricciarelli, ndr], lei lo ha detto con cattiveria e con una tale intenzione che voleva ferire. Noi in puntata lo diremo, lo faremo notare. Dovrebbe andare in nomination d’ufficio per quello che ha detto, a prescindere”.