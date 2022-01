Giacomo Urtis e Soleil Sorge si aggiungono alla lista dei vipponi che sono stati diffidati da Pago a causa di alcune frasi pronunciate nei confronti di Miriana Trevisan, sua ex moglie. Dopo aver esposto una diffida verso Katia Ricciarelli, il cantante lo ha fatto anche nei confronti della coppia Urtis-Sorge.

A raccontarlo è stato proprio Pago fra le pagine del settimanale Chi.

“Ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio [Nicola, avuto da Miriana Trevisan, ndr]. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. Devo dire che la sua risposta mi ha fatto respirare. Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime”.

Nonostante il chiarimento da parte di Alfonso Signorini, Pago ha ugualmente provveduto a fare una diffida indirizzata a Giacomo Urtis e Soleil Sorge.

“Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida a Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana, a nome suo, quando uscirà dalla Casa. Questa storia mi fa schifo. Sono veramente inc****to”.

Miriana Trevisan presenterà una querela ai suoi compagni d’avventura?

La faida Trevisan-Ricciarelli è stata omessa anche dalla scaletta della scorsa puntata, come rivelato in diretta da Alfonso Signorini: “Non parleremo dello scontro tra Miriana Trevisan e Katia, ci sono cose in ballo e io rispetto la decisione che è stata presa“. Da ora probabilmente non parleranno più neanche dello scontro Trevisan-Urtis e di quello Trevisan-Sorge.