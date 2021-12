Questa è la seconda volta che Giacomo Urtis entra nella casa del GF Vip, eppure sembra non ricordarsi di essere sotto l’occhio di centinaia di telecamere. Ieri notte il chirurgo dei vip ha svelato a Davide Silvestri e Jessica Selassié di essere stato insieme ad un uomo famosissimo, che però è sparito due mesi fa.

“Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. poi a settembre sparisce. Poi era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”.