La scorsa settimana Giacomo Urtis ha sganciato una bomba al Grande Fratello Vip. Il noto chirurgo estetico ha raccontato a Barù e Sophie Codegoni di essere stato insieme ad un personaggio molto famoso, che è finito in carcere: “Ero in aeroporto e vedo questo, lo riconosco da un braccio. Diciamo che è scattato proprio tutto subito. Lasciai la mia ragazza e mi attaccai subito a lui, che ai tempi era accompagnato. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Sì, è un uomo tanto conosciuto, davvero molto, non posso dire chi è. Purtroppo poi è finito in galera, ma andavo a trovarlo spesso. Adesso è uscito. Per anni sono andato a visitarlo. Ora è fuori, gli voglio tanto bene e ho molti ricordi“.

Il giorno dopo – a sorpresa – Fabrizio Corona ha rotto il silenzio e su Instagram ha confermato quanto detto da Giacomo Urtis: “Unico, grande e solo amore mio. Però quello era un nostro segreto“. Il gossip sembrava chiuso, visto il messaggio pubblicato dall’ex re dei paparazzi in una delle sue storie, eppure potrebbe non essere così.

Giacomo Urtis è stato davvero con Corona?

Molti fan di Fabrizio sono convinti che quella storia Instagram dell’imprenditore sia uno scherzo, un modo ironico di commentare un pettegolezzo. Ad avvalorare l’ipotesi dei follower di Corona è arrivato un nuovo video pubblicato da Fabrizio, in cui si vede lui piuttosto scocciato in un Autogrill: “Ragazzi ma io posso venire dentro un Autogrill dopo una giornata allucinante, trovo una barista che mi riempie di complimenti e che poi mi dice ‘ma quella cosa lì di Giacomo Urtis è vera?’. Ma davvero fate? Ah, anche la barista adesso dice che non ci crede a questa storia. Ma vaffa****o“.

Quindi Corona quando ha scritto “amore mio” stava soltanto scherzando? Ne sapremo di più? Ma soprattutto, perché in puntata al GF Vip non hanno chiesto nulla al diretto interessato?