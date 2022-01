Lo scorso 27 dicembre Giacomo Urtis ha riportato a Soleil Sorge alcuni gossip spiacevoli su Miriana Trevisan. Il chirurgo ha raccontato che un suo grande amico (facoltoso) sarebbe stato con la showgirl e che l’avrebbe ricoperta di regali per un valore complessivo di 30.000€. Alfonso Signorini lunedì ha mostrato la clip in questione alla Trevisn, che ovviamente si è arrabbiata ed ha minacciato azioni legali contro il coinquilino. Urtis si è subito scusato, ma durante la notte ha confermato i rumor ed ha anche aggiunto altri dettagli: “Amore certo che è la verità. Ma ti pare che dico cavolate su cose del genere? Che poi nessuno l’ha giudicata, sono regali costosi, buon per lei. Quello che me l’ha detto è proprio il suo ex fidanzato, che è uno dei miei migliori amici. Vado sempre a mangiare da lui. Se è un famoso ristoratore? Non farmi dire altro dai“.

Una confidenza di Giacomo fatta a Soleil… si parla di Miriana. Che resta totalmente spiazzata davanti a queste parole. #GFVIP pic.twitter.com/aMwZL2PUOm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

Giacomo Urtis si confronta con Miriana.

Urtis ha chiesto nuovamente scusa a Miriana ed ha cercato un confronto per risolvere la situazione. La Trevisan si è mostrata disponibile e così Giacomo ha ammesso di aver sbagliato a riportare le confidenze di un amico. Il gieffino poi ha voluto parlare anche di Nicola Pisu e Biagio D’Anelli e del loro rapporto con Miriana: “Sì ho detto che tu intorpidisci gli uomini, questo è vero. Magari per questo modo che hai avuto di gestire la situazione con i ragazzi qui dentro. Amore io con Nicola ti dico quello che ho visto da fuori. Sole ad esempio ti recrimina il fatto che con Nico dicevi che ti frenavi per tuo figlio e con Biagio non hai fatto lo stesso. Forse io avrei fatto la stessa cosa tua, però sei sembreta incoerente. Perché prima ti sei comportata in un modo e poi in un altro. Comunque ho capito cosa dici e il tuo punto di vista“.

Insomma, sembra che i due abbiano chiarito… almeno fino a che Urtis non tornerà a spettegolare con Soleil.

QUINDI GIACOMO SU MIRIANA HA DETTO SOLO VERITÀ MI PARE DI CAPIRE AHAHAHA #gfvip #teamsoleil pic.twitter.com/znBTNAtKsk — Barù ha bestemmiato ? (@turututiti) January 4, 2022