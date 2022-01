Durante una pausa pubblicitaria della puntata del GF Vip del 27 dicembre, Giacomo Urtis ha fatto delle dichiarazioni particolari sul recente passato di Miriana Trevisan: “Quando usciremo di qui ti racconterò tante cose, tutto quello che ho visto. Perché io lei la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000… Lei gli uomini gli intorpidisce“.

Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato la clip in questione alla Trevisan, che all’inizio è rimasta in silenzio e poi si è detta schifata. Il chirurgo dei vip invece si è subito scusato: “Faccio le mie scuse, non mi ero reso conto che eravamo in diretta. Pensavo che in quel momento fossimo fuori onda. In ogni caso domani mi scuserò ancora per quello che è successo“.

Subito dopo la puntata Miriana ha detto a Giacomo che prossimamente parlerà con i suoi avvocati in merito a questa vicenda. Pago vuole denunciare Katia e Soleil, Miriana parla di avvocati con Giacomo, lunedì andrà in onda GF Vip: Un Giorno in Pretura.

Miriana: “Giacomo ti do le prove usciti da qua, PARLEREMO ANCHE CON GLI AVVOCATI”#GFVIP pic.twitter.com/Yww95w4pKK — Leviticcà (@leviticca) January 4, 2022

Miriana che dice a Giacomo se nn m porti le prove chiamo i miei avvocati.. ragazzi stanno degenerando..🤦‍♀️ #gfvip pic.twitter.com/4Q5SBpYKxm — Nadia (@Simba_46_) January 4, 2022

Giacomo Urtis e Soleil tornano a parlare dei regali costosi ricevuti da Miriana Trevisan.

In piena notte Giacomo Urtis ha confermato quanto detto la scorsa settimana: “Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto. Amore io ho raccontato dei dati di fatto. Non è che ho pensato altro o giudicato. Mica l’ho criticata o giudicata per quello che è successo. Mi dispiace, non c’ho pensato, che devo fare? Tanto domani mattina le richiedo scusa per averlo detto in televisione. Sono dei dati di fatto, mica è per forza sbagliato. Magari non lo dovevo dire, però l’ho detto. Sono cose che mi hanno detto per certe. Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere“.

Soleil ha cercato di sdrammatizzare: “Infatti non l’abbiamo giudicata, anzi. Magari le regalassero a me cose così. Il mio ex mi ha regalato un foglio bianco stampato con sopra la cartolina della Tailandia. Mi disse che mi avrebbe portato lì con la foto stampata e basta. Non mi c’ha mai portato. Però conta il pensiero. Lui l’ha avuto e non ha mai provato a realizzarlo. […] Lui ha detto che lei si è fatta fare dei regali da un tipo, mica cose più gravi che prendeva soldi“.

#gfvip Giacomo: “dati di fatto… Non l’ho giudicata”

Soleil che dice “no, infatti, poi se uno ci vuole vedere…” Il giudizio è implicito nel fatto stesso di raccontarlo e nel sottotesto (orribile) contenuto intrinsecamente nella frase. Ma loro ci credono ottusi. — estetica trash (@esteticatrash) January 4, 2022