Giacomo Urtis ha commentato il gossip del giorno.

Jessica Selassié si è presa una cotta (non corrisposta all’apparenza) per Alessandro Basciano, il bellone di Uomini e Donne, su cui ha messo gli occhi anche Sophie Codegoni. Il fatto che Jessica Selassié e Sophie Codegoni siano amiche ha complicato e non poco questo triangolo. Le due ieri hanno anche discusso a causa sua ed infine la principessa è scoppiata in lacrime confessando di sentirsi sola e non amata.

La Codegoni, parlando con Giacomo Urtis, si è così sfogata in merito: “Jessica dice che io sto con Gianmaria, Miriana è fissa con Biagio e Lulù è con Manuel. E lei quando gira per la casa è sola. Si sente molto demotivata..“.

Giacomo Urtis punge Jessica Selassié: “Il bellone deve decidere con chi stare! Mica è suo!”

In maniera molto analitica Giacomo Urtis ha criticato il comportamento della Selassié che ha definito “capriccioso”.

“Come si sente sola? E gli altri? Ah, gli altri sono adulti? A me il suo sembra un capriccio, tipo vede gli altri fidanzati e dice ‘lo voglio anche io’, questo è un capriccio. Anche io vorrei stare qua con un bonazzo e fare tante cose, ma c’è la realtà. Siamo venti persone, se quattro si accoppiano vorrà dire che gli altri non sono fatti gli uni per gli altri, non è che può farsene una colpa o dire ‘non piaccio’, perché è una bella ragazza. Se non ha uno da cinque anni il problema è suo perché qualcuno che se la piglia in giro c’è, è una bella tipa. Che uno debba aspettare che al GF entri un bonazzo per te beh no, il bonazzo deve anche decidere con chi stare. Non è che se entra un bonazzo è per te”.

Purtroppo per Jessica il sogno di trovare un bellone al Grande Fratello Vip di cui innamorarsi si infrangerà molto presto. A gennaio entrerà sì un nuovo gieffino, ma sarà il quasi ottantenne Kabir Bedi. Non c’è trippa per gatti.