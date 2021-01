Deianira Marzano e un giornalista di Novella 2000 hanno lanciato l’indiscrezione su una possibile amicizia speciale tra Giacomo Urtis e Mario Ermito. Secondo la napoletana ci sarebbero state delle effusioni anche al GF Vip durante la notte. Ieri a Pomeriggio 5 anche Barbara d’Urso ha infilato il dito nella piaga: “A me hanno detta che è successa una cosa choc. Ossia che Mario che è stato eliminato, ha detto che viene a vivere da te. La sapevi questa cosa?”

Il chirurgo dei vip ospite di Carmelita ha risposto: “Sì che lo sapevo. Mario è un ragazzo davvero molto affettuoso. Anche quando sono uscito ha detto che gli mancavo tanto. So che non ha casa a Roma e l’ho invitato. Lui comunque scriveva pure a Sonia Lorenzini. Davvero non ha casa qui e gli ho detto che l’ospitavo piccolo cucciolo“.

Proprio mentre l’ex gieffino cercava di cambiare discorso, Francesco Fredella ha rivelato che dei paparazzi avrebbero beccato Mario e Giacomo dopo la puntata del GF Vip: “In realtà ci risulta che loro si siano rivisti. Giaco Urtis e Mario si sarebbero incontrati. Perché pare che dei fotografi li abbiano pedinati. Dai Giacomo devi dire la verità, dillo che vi siete già visti, dicci la verità. Non devi mentire”. A mettere la ciliegina su questa torta trash invece c’ha pensato Sonia Lorenzini: “Caro Giacomo Urtis c’è qualcosa che ci vuoi dire? Comunque Barbara, loro due nel nostro hotel non c’erano“.

Mario invece per adesso è in modalità silenzio stampa.

Giacomo Urtis parla di Mario Ermito a Pomeriggio 5.