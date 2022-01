Non soltanto Jessica Selassié, al GF Vip anche Giacomo Urtis ha avuto una relazione segreta con un uomo molto famoso. Il chirurgo dei vip ultimamente si sta scordando di essere circondato dalle telecamere (come quando ha parlato dei presunti regali da 30.000€ ricevuti da Miriana Trevisan) e infatti anche ieri notte ha fatto una confessione sul suo privato. Mentre stava preparando uno spuntino notturno con Barù, Urtis ha rivelato di essere stato insieme ad un uomo molto conosciuto in Italia. Il gieffino ha fornito anche diversi dettagli, il personaggio misterioso pare sia stato sposato tanti anni fa e poi sembra sia finito in carcere, ma che adesso sia uscito. Un ultimo indizio: il chirurgo estetico ha riconosciuto il vip in questione da un braccio, quindi avrà quasi certamente almeno un tatuaggio.

Giacomo Urtis: “Sono stato con un uomo molto famoso”.

“Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui. Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. – riporta Biccy. it – Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”.

