Giacomo Urtis ieri pomeriggio ha parlato con Manila Nazzaro chiarendole alcuni dubbi in merito al rapporto fra Alex Belli e Delia Duran.

Il chirurgo dei vip ha infatti detto all’ex Miss Italia che Alex Belli e Delia Duran sono una “coppia libertina” e che quello che ha fatto soffrire Delia non è stato il bacio in sé per sé fra Alex e Soleil, bensì il sentimento che l’uomo ha investito nel rapporto.

“Io loro li conosco troppo bene da anni, sono affiatatissimi fuori quindi è impossibile che non tornino insieme. Soleil è stata usata? No, Soleil non è stata usata, si è divertita quanto si è divertito Alex. Quando stava con Alex aveva il sorriso da qua a qua, ‘usata’ è un’altra parola. Devi vedere le cose non come la casalinga del paese, ma con gli occhi di una che vive nella grande città e ne vede di tutti i colori”.

Quando Manila Nazzaro è entrata in modalità “la coppia è una” / “credo nell’esclusività della coppia” e “viva la monogamia”, Giacomo Urtis l’ha ripresa sottolineando come esistano moltissime tipologie di coppie e di amore amore ed ognuna va rispettata.

Giacomo Urtis: “Alex e Delia fuori sono una coppia libertina”, il video

Ecco il video:

Il triangolo Soleil, Alex e Delia è messo ancora una volta in discussione: “Soleil non è stata usata, si è divertita quanto Alex…” #GFVIPhttps://t.co/EBa6TRSKUj — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 19, 2022

Giacomo:”Conosco Alex e Delia anche fuori, hanno un livello di complicità incredibile al punto che potrebbero arrivare a fare questo” (creare finto gossip per apparire)

Manila:”Eh allora…”

G:”Ti dico che fuori sono una coppia libertina, non la classica coppia italiana”#gfvip pic.twitter.com/U1teb2UqYF — Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) January 19, 2022