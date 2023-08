Giacomo Urtis aggredito da una donna famosa: “Mi ha tirato i capelli, extension strappate”

E nel bel mezzo di agosto arriva un gossip trash davvero succulento. Deianira Marzano ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale una donna conosciuta avrebbe tirato i capelli a Giacomo Urtis. La signora si sarebbe ingelosita delle attenzioni che un bel giovanotto avrebbe riservato al famoso chirurgo (che si è sottoposto a un nuovo intervento).

“Tutto è cominciato perché lui, a quanto ho potuto capire, era corteggiato da diversi ragazzi. E questa era gelosa. Così lei ha provato a tirargli i capelli, ma lui con molta eleganza le ha detto che lei era solo invidiosa per il suo stile. E perché tutti avevano gli occhi puntati su di lui. Infatti il ragazzo che era lì ha confermato di essere interessato a Urtis e si sono allontanati in pista. Urtis è stato di una signorilità sublime.Lei invece gli ha detto ‘ora ti sei montato la testa. Ti credi la più bella’, ‘la più bella sono io’, ha risposto lui”.

Giacomo Urtis e la lite a Porco Cervo.

A confermare il rumor è arrivato il quotidiano L’Unione Sarda: “Urtis coinvolto in una rissa in un locale a Porto Cervo. Il chirurgo dei vip, stando al suo racconto, sarebbe stato aggredito da una donna che gli avrebbe anche strappato le extension“.

Adesso Giacomo ha parlato di questa azzuffata: “Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia. Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare le extension. Si parla tanto di solidarietà femminile, ma io che non litigo mai con nessuno mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi litigo con le tipe per i ragazzi. Veramente robe da pazzi. Non capisco le gelosie per i tipi, tanto se uno non ti vuole non ti vuole“.

Ma adesso la domanda è una: chi è la vip manesca?