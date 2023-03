Giacomo Urtis a Belve: “i guadagni li gestisce mio padre, ecco quanto prendo a settimana”

Ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani anche Giacomo Urtis. Il famoso chirurgo dei vip si è presentato in studio con un look molto diverso da come lo conoscevamo. Tanti gli argomenti trattati, dalla chirurgia estetica, al suo lavoro fino al rapporto con Fabrizio Corona.

“Molte volte, quando scorro velocemente le vecchie foto sul telefono, non mi riconosco più. Sì, fa strano, ma ci si abitua a tutto nella vita. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice” – ha ammesso.

Fonte: Rai

Quanto al patrimonio di Urtis, il chirurgo ha fatto una dichiarazione spiazzante dichiarando che i suoi guadagni li gestisce il padre.

“Io non lo so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana. D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto” – le sue parole.

I suoi genitori sono una parte molto importante per lui. “Vivere con mio padre è difficile, ho vissuto per tanti anni nell’ombra. Sono stato fidanzato con una donna per 13 anni, per 3 anni sposato. Vivo con loro perché li voglio attaccati. Dipendo da loro. Quando non ci saranno più, non so cosa mi succederà. Ci penso moltissimo”.

Infine il rapporto con Fabrizio Corona. “Ero già curioso di esplorare il mondo maschile ma ero fidanzato. Poi ho visto il braccio tatuato di Fabrizio Corona in aeroporto. Ci siamo presentati e non ci siamo più lasciati, mi ha portato a vivere a Milano. Ero infatuato e credo fosse un amore ricambiato. Ci sentiamo tutti i giorni. Il nostro è un rapporto ibrido” – la confessione di Giacomo Urtis.