Giacomo Giorgio paparazzato con l’ex di Irama: il gossip si infiamma

Giacomo Giorgio, noto per il ruolo di Ciro Ricci nella serie TV Mare Fuori, è stato visto a cena con Victoria Stella Doritou, ex fidanzata del cantante Irama, in un ristorante di Milano. Questo incontro ha suscitato curiosità su una possibile nuova relazione tra i due, che hanno mostrato segni di complicità.

Giacomo Giorgio, nato a Napoli il 4 maggio 1998, ha iniziato la sua carriera artistica da bambino, esordendo a sei anni con un ruolo nel teatro amatoriale. Ha studiato recitazione a Napoli e Milano e ha ottenuto successo grazie a Mare Fuori nel 2020. Il suo personaggio Ciro Ricci è apparso anche nelle stagioni successive. Oltre a Mare Fuori, ha recitato in altre produzioni come Doc – Nelle tue mani e Noi siamo leggenda. Prossimamente, sarà presente nella nuova serie Rai Belcanto al fianco di Vittoria Puccini e nella quinta stagione di Mare Fuori.

Victoria Stella Doritou, nata a Limisso il 26 novembre 1997, è una modella cipriota. La sua passione per la moda è scaturita dalla storia di Coco Chanel. È nota per la sua relazione passata con Irama, iniziata nel 2019 a Parigi e durata circa due anni, durante i quali hanno vissuto insieme a Milano. Prima di Irama, ha avuto una relazione con Andrea Zelletta.

L’incontro tra Giacomo e Victoria ha portato alla speculazione su un possibile interesse romantico e su come entrambi continuino a farsi strada nel mondo dello spettacolo, tra gossip e nuove opportunità.