Giacomo Giorgio di Mare Fuori replica piccato a Giulia Salemi che ironizza su Twitter

L’incontro in aereo fra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori ha creato un marasma e Giacomo Giorgio – l’interprete di Ciro Ricci della serie – ha messo il carico da novanta.

Ad accusa precisa di tirarsela e di credersela più del dovuto, l’attore ha risposto su Instagram (salvo poi rimuovere tutto poco dopo, ma come direbbe una celebre dottoressa: screenshot manent), ha scritto: “Cosa non si fa per un po’ di hype“.

Nel dettaglio Giulia Salemi – in radio – ha detto contro il cast maschile di Mare Fuori (e quindi contro anche di lui):

“Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo, ma anche meno! Pensano di salvare vite umane! Se la tirano in un modo! Ma con tutto il bene! Io non sopporto la gente che se la tira. Te la puoi tirare con 40 anni di carriera non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”.

Dopo queste parole (e la risposta di Giacomo Giorgio) Giulia Salemi su Twitter è stata vittima di una shitstorm e lei – ironicamente – ha condiviso un video citando il celebre slogan della serie: “Giulia 12 ore prima dell’arresto“.