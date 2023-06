Giacomo Giorgio confessa se Ciro è davvero morto e se tornerà in Mare Fuori

Ciro è ancora uno dei protagonisti di Mare Fuori, nonostante sia morto alla fine della prima stagione. Il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio infatti è tornato anche nella seconda e terza stagione, ma nei flashback e nei ricordi degli altri personaggi. Negli ultimi mesi però sono circolati alcuni rumor secondo i quali il fratello maggiore di Rosa Ricci in realtà sarebbe ancora vivo. Tra i primi a lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi e poi il regista di Mare Fuori in una storia ha scritto: “Ciro è vivo? Dichiamo che nessuno ha mai visto il suo funerale“.

Ospite a Catania, all’undicesima edizione di Etna Comics, Giacomo Giorgio ha svelato la verità sul futuro del personaggio che l’ha reso celebre. Durante un incontro con il pubblico l’attore ha spiegato che Ciro è morto davvero e che lo rivedremo nella quarta stagione, ma solo sotto forma di ricordo.

“Se il mio personaggio è davvero morto oppure no? Allora, andiamo per gradi che è meglio. Mare Fuori come tutte le cose ha un inizio e una fine e ha anche un percorso. Stanno entrando tanti bravi nuovi attori. Quindi voi continuerete a vedere la serie e continuerete a vedere cose stupende con attori bravissimi. Ciro per Mare Fuori è una colonna. Quindi è chiaro che lo vedrete sempre. – ha continuato l’attore – Certo, a meno che non arrivo a 90 anni e non posso più interpretarlo. Però ci sarà ancora nella quarta stagione. Quindi sì, mi vedrete questo posso dirvelo. C’è da dire che ci sarà in una forma diversa a quella che pensate. Lo vedrete in una forma di ricordo, ci sarà in questo percorso che saluta questa serie che mi ha accompagnato fino ad oggi. Però sì mi vedrete anche in futuro”.