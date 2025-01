Giacomo Franchi, il papà di Tommaso, sulle critiche e Maria Vittoria

Tommaso, concorrente del Grande Fratello, ha condiviso una rivelazione sulla sua famiglia riguardante le sue origini nobili. Ha affermato che sua madre è di sangue inglese e che la sua nonna discende dalla famiglia reale, aggiungendo che esisterebbe un libro che documenterebbe questa connessione con la Corona inglese. Questi dettagli sulla discendenza sono stati confermati dal padre di Tommaso, Giacomo Franchi, in un’intervista al quotidiano La Nazione.

Giacomo ha spiegato che il legame di sua moglie con la corona è reale e che, secondo la tradizione, dopo la morte di un monarca, viene redatto un grande libro che raccoglie i discendenti, a cui la loro famiglia appartiene. Ha anche espresso il suo supporto per la relazione tra Tommaso e la gieffina MariaVittoria Minghetti.

Nel corso dell’intervista, Giacomo si è espresso anche sulle critiche ricevute dal Grande Fratello, sostenendo che chi critica è facile da trovare. Ha sottolineato che il programma offre opportunità di lavoro a molte persone e riflette la realtà contemporanea, che non è molto diversa da ciò che viene mostrato in trasmissione. Giacomo ha osservato la professionalità del team dietro il Grande Fratello durante una visita a suo figlio e ha enfatizzato l’importanza di un lavoro.

Riguardo al percorso lavorativo di Tommaso, Giacomo ha raccontato che dopo aver finito la scuola, il figlio ha espresso il desiderio di lavorare, iniziando come cameriere. Sebbene inizialmente fosse triste perché i suoi amici si divertivano, con il tempo ha apprezzato l’esperienza lavorativa. Dopo un periodo come cameriere, ha lavorato per nove mesi in un’azienda a Gsk a Rosia e infine dieci mesi come apprendista idraulico, attività che sembra piacergli molto.

Infine, Giacomo ha commentato la relazione di Tommaso con MariaVittoria, dichiarando che, dopo quasi quattro mesi di permanenza nella casa, è normale che ci siano legami affettivi. Ha sottolineato che, se la relazione rende felice suo figlio, lui è contento, ma non può giudicare una persona che non conosce.