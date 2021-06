Giacomo Czerny e Martina Grado si sono fatti intervistare dai “colleghi” Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. La ragazza con molta sincerità ha detto di essere tanto attratta dal compagno:”Lui mi fa sangue nel complesso. Ho detto davanti a tutti che mi ispirava anche quello. Non c’è una caratteristica in particolare. Nel complesso è un gran gnocco“.

L’ex tronista invece è sceso nei particolari ed ha svelato un’episodio particolare capitato a Uomini e Donne: “Se c’è stato un momento che ho avuto difficoltà fisiche in un’esterna? Ok lo dico, durante il bacio diciamo che ero ‘molto felice’ in certi punti. Ho detto a Martina che doveva andare via, perché non potevo alzarmi. Non riuscivo ad alzarmi altrimenti si sarebbe visto tutto. La situazione era proprio quella ci siamo capiti. […] Vi racconto un aneddoto. Nel momento in cui siamo rimasti chiusi fino alla messa in onda della scelta, ci siamo conosciuti. Un giorno c’era il Milan e non me l’ha fatta guardare. Lei si è messa di fianco a me per guardare la partita, solo che lei girava in mutande per casa. Io non riuscivo a veder la partita. Seguivo altri palloni. La prima notte siamo andati a letto alle 5.30″.

Martina durante l’esterna del bacio…

Giacomo Czerny e Martina Grado a Temptation Island?

“Non abbiamo mai preso in considerazione di farlo. Solo che una volta abbiamo parlato di cosa ne pensavamo. Lui mi ha risposto ‘non lo farei perché so già come andrebbe a finire perché 20 giorni circondato da belle ragazze’. Come fai a dire così? Vuol dire che se tu ti trovi in locale circondato da delle bellocce… Io quando sono presa da una persona le altre nemmeno guardo gli altri. Lui che mi risponde così, no bello eh”.

