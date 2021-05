A poco più di una settimana da quella di Massimiliano Mollicone, anche Giacomo Czerny oggi ha fatto la sua scelta. A tre mesi dal suo arrivo negli studi mariani, il 25enne è arrivato alla fine del suo percorso con Martina e Carolina. Dopo tante indecisioni oggi è stata registrata la fatidica puntata della scelta. Il bel videomaker ha deciso di uscire da Uomini e Donne insieme a Martina Grado.

Chi è Giacomo Czerny.

“Giacomo Czerny ha 25 anni vive a Sarzana (SP) con i suoi genitori. Suo papà è di origine tedesca e ha conosciuto sua mamma quando si è trasferito in Italia. Ha due fratelli. Ha studiato regia alla Scuola Nazionale del Cinema Indipendente di Firenze e lavora come videomaker. La passione per l’arte cinematografica gli è stata trasmessa sin da piccolo da suo papà che collezionava film in dvd. I suoi punti fermi sono la famiglia, il lavoro e il gruppo di amici con cui è cresciuto. Sente sempre il bisogno di esprimere e raccontare la sua vita, e oltre ai video lo fa anche attraverso i tatuaggi, che si disegna da solo. A Uomini e Donne cerca una ragazza che lo faccia innamorare”.