Due settimane fa nel corso dell’ultima scelta di quest’anno, Maria De Filippi ha offerto un lavoro a Giacomo Czerny.

“Puoi anche dirlo, non ho mica problemi nelle scelte che faccio. La diciamo? Ok, quando ho conosciuto lui mi ha detto che lavoro faceva, il videomaker ed è anche molto bravo. La presentazione del trono l’ha fatta lui. La redazione l’ha lasciato libero di farla come voleva. Oggi lui faceva la scelta e io gli ho detto che se vuole continuare a lavorare come videomaker qui dentro lo può fare. Per me può restare con noi a fare il suo lavoro. Non ho proprio nessun problema a rivelare quello che ho scelto”.

Il tronista in studio non ha rivelato cosa ha risposto alla padrona di casa, anche se si intuiva. Adesso sulla pagine di Nuovo il ragazzo ha dichiarato di aver accettato la proposta di Kween Mary.

“Per il momento vivo la relazione giorno per giorno. Solo il tempo potrà dire cosa faremo.[…] Maria mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole. Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo. Devo a lei la mia felicità”.

Giacomo Czerny a Temptation island?

L’ex tronista e la sua scelta parteciperanno a Temptation Island? Direi proprio di no. Blasting News ha riportato questo rumor dicendo che Giacomo Czerny avrebbe rivelato ad un fan che presto partirà per la Sardegna. Questo potrebbe essere anche vero, perché lavorando per la Fascino forse il bel biondino seguirà anche Temptation Island, ma da videomaker, non certo come protagonista.

“L’ultima coppia che si è formata negli studi di U&D starebbe per raggiungere la Sardegna a breve. Una fan, infatti, sostiene di aver ricevuto quest’informazione direttamente da Giacomo e Martina, il tronista e la corteggiatrice che si sono fidanzati poche settimane fa nel dating-show.

Secondo i fan Czerny potrebbe già essere in procinto di lavorare nella redazione di Maria De Filippi, ma non è da escludere una sua partecipazione a Temptation Island con la compagna oppure molto più semplicemente una vacanza al mare tra innamorati”.