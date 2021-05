Giacomo Attanà, il capostipite del Leonardo Maini Barbieri Is Over Party, avrebbe preso di mira un altro famoso tiktoker, il milanese Gianmaria Sainato.

Gianmaria, al contrario di Leonardo, è già un volto dei salotti televisivi: ha preso parte alla prima edizione di Riccanza e recentemente è stato spesso ospite da Barbara d’Urso nei talk dedicati al Grande Fratello Vip, dato il suo astio nei confronti di Tommaso Zorzi in seguito ad un fatto del passato.

Come già scritto, Gianmaria Sainato è molto attivo su TikTok e proprio negli ultimi video – che potete vedere qua sotto – ha scimmiottato Leonardo Maini Barbieri tirandogli un po’ di frecciatine, tipo “sono andato dal mio parrucchiere di VERA fiducia” ed anche “ho preso un tè da bere rigorosamente semplice come gli italiani”.

“Ho preso un tè da bere rigorosamente semplice come gli italiani” ☕️ pic.twitter.com/qOVW1YhfTM — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 1, 2021

Proprio sotto uno di questi video, Giacomo Attanà ha commentato scrivendo “Cayetana” con tanto di emoji della vipera. Un commento non passato inosservato a Gianmaria Sainato che ha replicato: “Cosa significa? Ascolta, te lo ripeto, con me non funziona, da me ti prendi diffide e querele. Buona giornata“.

“Cayetana” è un nome spagnolo che di per sé non significa niente, anche se molti hanno ipotizzato che potrebbe alludere proprio al personaggio della serie Netflix di Elite, Cayetana Grajera Pando, celebre per aver finto di essere ricca.

La discussione con un altro follower è andata avanti e fra i commenti Sainato ha scritto di lavorare in uno studio legale e di aver già denunciato in passato per diffamazione vincendo le cause.

Commenti a cui Giacomo Attanà ha così risposto su Instagram (senza mai citarlo):

“Ma i casi umani che mi scrivano che mi querelano e mi diffidano quando fanno i pagliacci su TikTok?”, aggiungendo poi, “Tornate a fare Riccanza o a tentare di rovinare i vostri ex nei salotti tv mentre non possono replicare”.

Un altro dramma è servito!

I video di Giacomo Attanà e Gianmaria Sainato.