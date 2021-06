Giacomo Attanà dopo aver letto l’intervista esclusiva che Leonardo Maini Barbieri ha rilasciato a Biccy.it ha accettato di rispondere ad alcune domande, dato che è stato in qualche modo tirato in ballo.

Sei diventato popolare su TikTok grazie ai video in cui metti in dubbio la reale ricchezza di Leonardo Maini Barbieri: come ti sei imbattuto nei suoi video e cosa hai pensato la prima volta che l’hai visto?

“Ho scoperto Leonardo navigando nei PERTE. È incredibile ma lo seguivo anche e mi stava simpatico. Mi dava l’idea di un ragazzo che vivesse la sua vita senza curarsi del giudizio altrui ed apprezzavo la sua originalità di ragazzo fuori dagli schemi”.

Quando ti sei accorto che c’era qualcosa di sospetto nei suoi racconti e perché hai deciso di dirlo?

“Il dubbio è nato vedendo i suoi “acquisti” nella profumeria di fiducia. Filmava prodotti estremamente costosi, mostrando i cartellini dei prezzi, sempre dallo scaffale alla cassa. Mi sono insospettito, eravamo in zona rossa, così ho visto i video meno recenti ed il suo profilo Instagram, mi si è aperto un mondo: prodotti contraffatti, titoli nobiliari inesistenti, opere d’arte da milioni di euro, storie fantasiose su fatti mai esisti e mi sono lanciato. Ho deciso di farlo perché è una piaga dei social quella di mostrare FINTUME e nel suo caso erano veramente tante le cose che non tornavano inoltre era sempre stato molto acido con me e quindi avevo ancora più voglia di sbugiardarlo”.

Leonardo Maini Barbieri a Biccy.it, quando gli ho fatto il tuo nome in merito all’accusa sull’aver indossato in passato capi ed accessori contraffatti, mi ha risposto “di questa persona non voglio parlare”. Che idea ti sei fatto in merito?

“Sono consapevole del fatto che per Leonardo i miei contenuti abbiamo generato qualche dissenso e molte critiche. È dal primo momento che ho sempre cercato con lui un confronto maturo per avere spiegazioni di alcune sue dichiarazioni pubbliche sui social ma mi ha bloccato ovunque ed anzi aveva iniziato a dissarmi dandomi del geloso e dell’invidioso. Io sono stato così cristallino e trasparente che per lui deve essere difficile un confronto su accuse comprovate e fondate, quindi penso sia in difficoltà a parlare di me”.

Sempre a Biccy.it ha dichiarato che su TikTok per il 99% è sincero, per l’1% romanza un po’. Che percentuale daresti dal tuo punto di vista?

“Ovviamente non è così e non capisco perché continui a non ammetterlo. Su TikTok per parecchio tempo, nella maggior parte dei sui contenuti, la percentuale di sincerità è stata pressoché nulla. Ora si sta rifacendo e riconosco che non mostra più prodotti contraffati o atteggiamenti ridicoli tipo mostrare i prezzi delle cose che non compra”.

Ti dispiace quando ti accusano di essere diventato popolare solo grazie ai video su Leonardo Maini Barbieri?

“No, è la verità. Io prima dei contenuti di Leonardo avevo 30k follower e solo grazie al debunking che ho fatto sono riuscito a crescere. Però non sono diventato popolare grazie a LUI ma grazie ad un lavoro che ho fatto nel mostrare la verità e ricostruite i pezzi. Non è stato sempre semplice e spesso ho avuto problemi e non sono stato capito”.

Hai mai pensato di dire “ok basta, ora smetto di parlare di lui”?

“Mi sono focalizzato anche su altro ultimamente, ma terminerò la mia crociata solo dopo un confronto con lui”.

Se ti dessero la possibilità di incontrarlo nell’ascensore di Live Non e la d’Urso, cosa gli diresti?

“Lo farei molto volentieri, ripercorrerei le tappe del nostro dissing con l’intento di chiudere questo teatrino e metterci una pietra sopra. Lo costringerei a smettere di bere il tè con il latte ed a essere più sincero. Dopo tutto sono convinto che un cuore c’è la anche lui”.

Parlaci un po’ di te: cosa farai questa estate e quali sono i tuoi progetti lavorativi per il futuro?

“Questo mese mi sono diviso tra Roma e Napoli. Un pezzo di cuore l’ho lasciato proprio a Napoli quindi tornerò sicuramente presto lì. Luglio e Agosto credo che andrò sicuramente a Forte dei Marmi, in Sardegna, in Puglia e sul Lago di Garda. La mia sarà un estate tutta italiana quest’anno! Chi lo sa cosa mi riserva il futuro dal punto di vista lavorativo! Sto lavorando per la creazione del mio brand di profumi che spero di terminare entro il 2022”.

Se ti proponessero di partecipare a Pechino Express in coppia con lui accetteresti?

“MEU DEUS! Credo che non potrei mai dire di no ad un occasione simile. Anche se so già che Leo mi farebbe SKIATTÀ”.