Giacca Trapuntata ONLTAHOE

29,99€

Prezzo:





L’etichetta sulla giacca può variare. Si consiglia pertanto di non fare affidamento esclusivamente sull’immagine sul nostro sito web

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 aprile 2024

ASIN ‏ : ‎ B0D2DQM3J4

I clienti dicono

I clienti descrivono il capo come leggero, caldo e con un aspetto gradevole. Lo considerano adatto per la mezza stagione, in quanto è realizzato in piumino di buona qualità. Inoltre, apprezzano le finiture perfette e la linea classica.